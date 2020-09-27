  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
» »

Ermenistan toplarının saldırısından AA ekibi son anda kurtuldu

Ermenistan toplarının saldırısından AA ekibi son anda kurtuldu
Ermenistan ordusu, Azerbaycan’a yönelik yaptığı saldırılar esnasında bölgede görev yapan AA ekibini de hedef aldı.

AA ekibi, sabah erken saatlerde, Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları görüntülemek üzere ateş hattına gitti. 

Kapanlı köyü yakınında son duruma ilişkin çekimler yapan habercilerin çalıştığı bölgede önce havada iki insansız hava aracı görüldü.

Aynı anda bölgede TRT ekibi ile birlikte görev yapan AA ekibinin bulunduğu nokta hedef alınarak, Ermenistan tarafından havan topu atışları yapılmaya başladı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü. 

Kendilerini ekip aracının arkasına atan haberciler, saldırıdan son anda kurtuldu.

Top atışları sürerken, AA ve TRT ekipleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Çapa'da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı
Çapa'da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı
Botoks sonrası ölüm iddiası: 5 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi 
Botoks sonrası ölüm iddiası: 5 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi 
Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı
Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı
TEM otoyolu'nda 'makas' atan maganda yakalandı
TEM otoyolu'nda 'makas' atan maganda yakalandı
İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada
İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada
Son Eklenen Videolar
Temizlik görevlileri, müziği duyunca böyle oynadı
Temizlik görevlileri, müziği duyunca böyle oynadı
Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine zarar verdi, babasını dövdü
Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine zarar verdi, babasını dövdü
120 km hızla makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada
120 km hızla makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada
CHP’li Belediye Başkanının o anları kameralara yansıdı 
CHP’li Belediye Başkanının o anları kameralara yansıdı 
Kazadan son anda kurtuldular! O anlar kamerada
Kazadan son anda kurtuldular! O anlar kamerada
İntihar eylemi yapmak isteyen turuncu kategorideki terörist yakalandı
İntihar eylemi yapmak isteyen turuncu kategorideki terörist yakalandı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti