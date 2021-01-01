Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı yaşadıklarını AA'ya anlattı

Ermenistan'ın 6 yıldan fazla esir tuttuğu Azerbaycanlılar Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev, esaret yıllarında yaşadıklarını ve gördükleri işkenceleri AA'ya anlattı.

Ermenistan'ın 6 yıldan fazla esir tuttuğu Azerbaycanlılar Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev, esaret yıllarında yaşadıklarını ve gördükleri işkenceleri AA'ya anlattı.

Arkadaşları Hasan Hasanov'la 2014'te, doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek için gittikleri Kelbecer'de Ermenilerce rehin alınan Esgerov ve Guliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği 14 Aralık'ta serbest bırakıldı.

Hastanedeki tedavi süreçlerinin ardından ailelerine kavuşan Esgerov ve Guliyev, Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Hem ailelerine kavuşmanın hem de işgal altındaki toprakların kurtarılmasının sevincini yaşayan Esgerov ve Guliyev, artık özgür olsalar da Ermenilerin katlettiği arkadaşları Hasanov'u ve hapishanelerde yaşadıkları işkenceleri unutamıyor.

Esgerov, tek suçunun doğduğu Kelbecer'i, akrabalarının mezarını ziyaret etmek olduğunu, orada daha önce hiçbir Ermeninin yaşamadığını söyledi.

Tutuklanmadan önceki yıllarda da Kelbecer'i ziyaret ettiğini bildiren Esgerov son seferinde Ermenistan askerlerince fark edildiğini, orada cesur arkadaşı Hasanov'un şehit edildiğini bildirdi.

Esgerov, çıkarıldığı sözde mahkemede kendisine ömür boyu hapis cezası verildiğini ve Hankendi'deki hapishanede tutulduğunu belirtti.

Orada çeşitli işkenceler gördüğünü anlatan Esgerov, "Parmaklarımı kırdılar, kafama vurdular. Gün içerisinde sadece yarım saat hava almamıza izin veriliyordu. Tek kişilik hücrede kaldım. Fakat hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Hem mahkemede hem de hapishanede hep dedim ki bir gün Azerbaycan askeri gelecek. Çünkü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'ın işgal altında kalmasını kabullenmediğini biliyordum." dedi.

Esgerov, Ermenilerin onu kameralar önüne çıkartarak Azerbaycan aleyhine konuşturmak istediklerini belirterek, "Hapishanede bana bir yıl yemek vermediler. 107 kiloydum rehin alındığımda. Bir yılda 55 kiloya indim. Elektrik vererek de işkence yaptılar." diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu top seslerinden öğrendiğini ifade eden Esgerov, "Şuşa hapishanesindeydik. Bir radyomuz vardı. Oradan Azerbaycan ordusunun operasyon başlattığını duydum. Azerbaycan ordusu Şuşa'ya yaklaşınca bizi oradan çıkartıp Erivan'a götürdüler." bilgisini verdi.

Esperov, Ermenistan'ın savaşta teröristleri de kullandığını belirterek, "Şuşa hapishanesinde PKK militanlarını gördüm. Savaş başladığında onlar gittiler. Onların savaşmaya gittiklerini öğrendim." dedi.

"Cehennemi gördük geldik"

Guliyev de kendi topraklarına gittikleri için haksız yere hapis yattıklarını bildirdi.

Esaret döneminde türlü işkenceler gördüklerini belirten Guliyev, "O hayat değildi. O yaşamak değildi. Cehennemi gördük geldik. Artık doğum günümü Bakü'ye döndüğüm 14 Aralık'ta kutlayacağım." dedi.

Savaşta hayatını kaybeden şehitlerin ruhları önünde eğildiğini, onların sayesinde bugün özgür olduğunu vurgulayan Guliyev, "Azerbaycan ordusu ilerledikçe Ermeniler ne yapacaklarını şaşırmıştı. Yüksek rütbeli subayları da hapishanede yaşamaya başlamıştı. Ora kale gibiydi. Can korkusu ile hapishanede saklanıyorlardı." diye konuştu.

Esgerov, Guliyev ve Hasanov 2014'te, Ermenistan'ın işgali altındaki Kelbecer'e gitmişti. Üç Azerbaycan vatandaşını fark eden Ermenistan askerleri, Hasanov'u öldürmüş, diğerlerini rehin almıştı. Hasanov'un cenazesi Azerbaycan'a üç ay sonra iade edilmiş, yargılanan Esgerov ömür boyu, Guliyev ise 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Esgerov ve Guliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan bildiri gereği esir ve rehinelerin takası kapsamında 14 Aralık'ta Azerbaycan'a iade edilmişti.