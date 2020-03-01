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Ermenistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kişide corona virüsü tespit edildiğini bildirdi.
Ermenistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alınan corona virüsü Türkiye'nin komşu ülkelerinde de görülmeye devam ederken, son olarak Ermenistan'da virüse rastlandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ta eşiyle birlikte İran'dan Erivan'a dönen 29 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Hastanede karantinaya alınan hastanın ilk testlerinde virüsün seviyesinin yüksek boyutta olmadığını belirten Paşinyan, 29 yaşındaki hastanın temas ettiği herkesin tespit edilip karantina altına alınacağını duyurdu.

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