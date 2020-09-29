Ermenistan'dan Türkiye'ye yeni iftira

Azerbaycan Ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Türkiye'nin Suriye'den asker getirerek Azerbaycan'da savaştırdığını iddia edecek kadar alçaldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgelerdeki teröristlerin silah altına alındığına dair rahatsız edici bilgiler alıyoruz" diyerek Türkiye'ye karşı yalanlar savurmaya devam etti.

AZERBAYCAN ORDUSU YALANLADI

Azerbaycan, Türkiye'nin Suriye'den 4 bin savaşçı gönderdiği iddialarını yalanladı. Hacıyev, "Suriye'den Azerbaycan'ın yardımı için savaşçı sevkedildiğine dair iddialar Ermenistan'ın yeni bir kışkırtmasıdır ve tamamen saçmadır" ifadelerini kullandı.