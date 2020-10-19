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Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği saldırılar New York'ta protesto edildi

ABD'nin New York şehrinde Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.
Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği saldırılar New York'ta protesto edildi

Manhattan Adası'ndaki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinin önünde toplanan kalabalık grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Karabağ Azerbaycan’dır", "Ermenistan terörünü durdurun" şeklinde sloganlar attı. 

Çevre eyaletlerden gelen yüzlerce Türk ve Azerbaycan vatandaşı, taşıdıkları dövizlerle özellikle Gence'ye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar ve ailelerine dikkati çekti.

Gösteride Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumu kınandı
Gösteride sivil halkı hedef alarak savaş suçu işlediği belirtilen Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumu, Türkçe ve İngilizce basın açıklamalarıyla kınandı.

Azerbaycan'ın bağımsızlık gününe denk gelen gösteride ABD ve Azerbaycan milli marşları okunurken Gence şehrine saldırı görüntülerinin yer aldığı ilan kamyonları da BM Genel Merkezi etrafında tur attı.

Mitingin düzenlenmesinde görev alan Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli, Karabağ'da Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'ın kararlı mücadelesinin, ABD’de yaşayan ''Azerbaycan diasporasının yeniden birleşmesi ve harekete geçmesi'' anlamında çok etkili olduğunu belirtti.

Azerbaycan'a bu süreçte desteklerini esirgemeyen kardeş Türk halkına da teşekkürlerini ileten Yerdelenli, ''Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki büyük destek, cephedeki askerimizin en büyük moral kaynağı olmuştur. Cemiyet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na minnettarlığımızı bildiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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