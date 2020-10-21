Ermenistan'ın iftirasına jet yanıt

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Sürenin dolmasının ardından ikinci defa insani ateşkes ilan edildi. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları durmuyor.

ERMENİSTAN'IN AÇIKLAMASINA YALANLAMA

- Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın bir Azerbaycan askeri jetinin vurulduğu iddiasıyla ilgili yaydığı bilgiler yanlıştır ve Ermeni propagandasının bir başka uydurmasıdır" denildi.

18. MOTORİZE TÜMENİ CEPHEDEN KAÇTI

- Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Ermenistan ordusu 6'ıncı ve 7'inci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Çatışmalarda üç topçu bataryası ile birkaç havan topunun ve personel taşıyan üç kamyonun Azerbaycan ordusunca imha edildiği vurgulandı. Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuğu kaydedildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Terter kentini top atışına tuttuğu ifade edildi.

- Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Gence üzerinde uçan Ermenistan ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği duyuruldu.