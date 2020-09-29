Ermenistan'ın saldırılarında 10 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Başsavcılığının ortak açıklamasında, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla saldırıda bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 30 sivilin yaralandığı, yaşamını yitiren sivillerden ikisinin 13 ve 14 yaşlarında ortaokul öğrencileri olduğu kaydedildi.
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