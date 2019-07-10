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Erol Bedir transferi açıkladı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe ile Yasir Subaşı ve Galatasaray ile Ozornwafor için anlaştıklarını açıkladı.
Erol Bedir transferi açıkladı

Erol Bedir TRT Spor'a verdiği röportajda transferle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 

Bedir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yasir Subaşı, Deniz Türüç transferinden bağımsız olarak bize gelecek. Fenerbahçe'yle anlaştık. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Ozornwafor için de Galatasaray'la anlaştık.

Deniz çok akıllı, pırıl pırıl bir çocuk. Türkiye'de oynayan bir futbolcu, 'Ben Fenerbahçe'ye gitmem diyebilir mi?'. Fenerbahçe, Türkiye'nin en köklü camialarından biri. Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynamama lüksü olamaz. Oyuncumuz nereyi isterse oraya göndeririz."

Transferde 24 saat değil, 24 dakika bile çok önemli. Aklınızın ucundan bile geçmeyen oyunculara teklifler gelebiliyor. Bekleyip görelim, bir hafta içinde Deniz'in gideceği veya gitmemesi halinde sözleşmesinin uzatıldığını göreceğiz."

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