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Erol Evgin’den Cumhuriyet Konseri

Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümü dolayısıyla bu kez de Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin’i sevenleriyle buluşturacak.
Erol Evgin’den Cumhuriyet Konseri

Nebil Özgentürk’ün sunumuyla Batıkent Vedat Dalokay Parkı’nda 29 Ekim Cuma saat 19.30’da gerçekleşecek olan Cumhuriyet Konseri’nde Evgin, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

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“Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde”

Usta sanatçı, “Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde” temalı konserde şarkılarının yanı sıra Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze uzanan döneme müzikal bir yorum getirecek.

Tüm Ankaralıları Cumhuriyet coşkusunu hep beraber yaşamaya davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Cumhuriyet'in ilçesi Yenimahalle'de Cumhuriyet Bayramı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlayacağız.  Gazi Mustafa Kemal’in emaneti olan Cumhuriyetimizin 98’inci yılına yakışır bir kutlama olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel günde beraber olmaya davet ediyorum” dedi.

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