Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldı

Haliç Üniversitesi, Öğretim Üyesi Erol Mütercimler hakkında, 'İmam Hatip Liseleri' ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ile görüştü. Görüşme sonucu Haliç Üniversitesi yönetiminin, öğretim üyesi Erol Mütercimler hakkında imam-hatip camiasına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattığı öğrenildi. İlgili haber: Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler İmam Hatipler ile ilgili ne söyledi?