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Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler İmam Hatipler ile ilgili ne söyledi?

'İmam Hatip Liseleri' ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatılan Erol Mütercimler İmam Hatipler ile ilgili ne söyledi? Erol Mütercimler kimdir?
Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler İmam Hatipler ile ilgili ne söyledi?

Haber Global televizyonda Erol Mütercimler’in konuk olduğu, Saynur Tezel moderatörlüğündeki programda Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler İmam hatip mezunları için hangi kelimeleri kullandı?

Erol Mütercimler İmam Hatipler ile ilgili ne söyledi?

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Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

Erol Mütercimler kimdir?

Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars'ta, köy enstitüsü öğretmeni bir babanın çocuğu olarak doğdu, tüm öğrenim yaşamı İstanbul'da geçti. Liseyi İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lisesi'nde tamamlamıştır.

Deniz Harp Okulundan ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun olmuştur. Deniz Kuvvetleri'nde bir süre Fizik öğretim üyeliği, Beşiktaş Deniz Müzesi (İstanbul Deniz Müzesi) müdürlüğü yaptı ve bunun ardından Avustralya'ya gitti.

SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını Avustralya'da yapıp akademik çalışmasını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Deniz tarihi çalışmalarıyla tanınan Mütercimler, Türkiye'ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı.

Erol Mütercimler 1 Temmuz 2008 günü Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 5 Ağustos 2013 günü karara bağlanan davada 8 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı.

Erol Mütercimler’in Eserleri;

Destanlaşan Gemiler

Millî Mücadelenin Kahraman Gemisi Alemdar

Bilinmeyen Yönleriyle Kıbrıs Barış Harekatı

Kurtuluş Savaşı'na Denizden Gelen Destek - Sovyet Yardımları

Gasp Edilen Gemi Sultan Osman

21. Yüzyılın Başında Türkiye - Türk Cumhuriyetleri İlişkiler Modeli

21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye-Japonya İlişkisi

Ertuğrul Faciası

21. Yüzyıl ve Türkiye - "Yüksek Strateji"

İmparatorluğun Çöküşüne Denizden Bakış

Kadınlar, Gemiler, Otomobiller

Düşler ve Entrikalar

Gelibolu 1915

Komplo Teorileri, Alfa Yayınları, 2005

Satılık Ada: Kıbrıs

Bu Vatan Böyle Kurtuldu(Onlar Bizim İçin Öldüler)

Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal

Komplo Teorileri & Aynanın Ardında Kalan Gerçekler

Akıl Oyunu / Komplo Teorileri 2

Stratejik Düşünme & Geleceği Yönetmek ve Kazanmak İçin

Aynadaki Tarih & Komplolar, Suikastler, Provakasyonlar, İsyanlar

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