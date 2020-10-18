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Ersin Tatar, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçildiği duyuruldu.
Ersin Tatar, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı oldu

KKTC'de tarihi seçim sona erdi. Kıbrıs Türk halkı 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı'nı seçti. KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 51,74’ünü  alarak Cumhurbaşkanı oldu. Bağımsız Aday Mustafa Akıncı ise yüzde 48,26 oy ile ikinci geldi.

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR KİMDİR?

31 Ekim 2018’den beri Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık görevini yürüten Ersin Tatar 1960 yılında Lefkoşa'da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan, 1982 yılında Cambridge Üniversitesinden mezun olan ve 1982-1986 yıllarında İngiltere'de PriceWaterhouse'da çalışan Tatar, "CharteredAccountant" unvanını aldı. Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck Firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı "Kanal T"yi kurdu. Ersin Tatar, 2003 yılında UBP ile siyasete atıldı. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

Tatar, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayı'nda Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla Genel Başkan seçildi. İngilizce bilen Tatar, evli ve 2 çocuk babası.

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