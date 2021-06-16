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Ersu Şaşma: Başarımı hayatını kaybeden antrenörüme atfediyorum

Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Ersu Şaşma, "Bu başarıyı hayatını kaybeden antrenörüm İbrahim Halil Çömlekçi’ye atfediyorum. Olimpiyatlar O’nun hayaliydi" dedi.
Ersu Şaşma: Başarımı hayatını kaybeden antrenörüme atfediyorum

Sırıkla atlamada Türkiye rekorunu eline geçiren Ersu Şaşma, 5.80’lik Olimpiyat barajını da geçerek adını Tokyo Olimpiyatları'na yazdırdı. Türk atletizm tarihinde önemli bir başarı elde eden Şaşma, sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. 

Çok mutlu olduğunu ifade eden Ersu Şaşma, "Çok mutluyum. Her anlamda bana destek olan bir kulübüm var. Böyle büyük bir ailenin üyesi olduğum için çok şanslıyım. Bu başarıyı bugünlere gelmemde büyük emeği olan ve geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden antrenörüm İbrahim Halil Çömlekçi’ye atfediyorum. Olimpiyatlar O’nun hayaliydi” diye konuştu.

"İBRAHİM HOCAMIN HAKKINI ÖDEYEMEM"

22 yaşında Türk atletizm tarihinde önemli bir başarıya imza atan Ersu Şaşma, “Çok mutlum, ne diyeceğimi bilmiyorum. Dilim tutuldu. Bugünlere gelmemde İbrahim hocamın, şu anki antrenörüm Hacı Erkan Çömlekçi’nin, kulübüm Fenerbahçe’nin ve Federasyonumuzun büyük katkıları oldu. Erken yaşta aramızdan ayrılan İbrahim hocamın hakkını ödeyemem. Hepsi onun sayesinde. Olimpiyatlara gitmek O’nun hayaliydi. Bu başarıyı İbrahim hocama armağan ediyorum"  ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli formayı 4 yıldır başarıya terleten genç atlet, "Her anlamda bana destek olan bir kulübüm var. Böyle büyük bir ailenin üyesi olduğum için çok şanslıyım. Bu başarımın arka planında çok çalışmak, pes etmemek, disiplinli antrenman ve inanmak var" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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