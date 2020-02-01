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Ersun Yanal: Nizami golümüz verilmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasında, nizami bir gollerinin verilmediğini savundu.
Ersun Yanal: Nizami golümüz verilmedi

Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Trabzonspor’a 2-1 yenilen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

"OYUNA HAKİM OLDUĞUMUZ BİR MAÇI KAYBETTİK"

Maç içinde nizami bir gollerinin verilmediğini söyleyen Yanal, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedikleri için kaybettiklerini söyledi.

“Bu kadar çok gol pozisyonuna girdiğimiz, oyuna hakim olduğumuz, rakip sahada gol pozisyonu ürettiğimiz maçı maalesef kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Bu da oldukça bizi derinden üzdü.”

"BİRİLERİNİN İSTEĞİ OLMAYACAK"

“Ama birilerinin isteği olmayacak, biz istediğimizi alacağız. Fenerbahçe bugünkü mücadelede o golleri atmalıydı. Her şeyi yaptıysa çizgiden de top geçmeliydi. Bugün eksik olan oydu. Sadece gol atamamamızı eleştirebilirim”

"SON SÖZÜ FENERBAHÇE SÖYLEYECEK"

“Fenerbahçe’nin yaptığı mücadeleyi gördünüz, bu mücadeleye herkes saygı duymalı. Fenerbahçe bu mücadelenin de daha iyisini yapacak ve bu ligin son sözünü de Fenerbahçe söyleyecek.”

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