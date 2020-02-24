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Ersun Yanal Samandıra'da, yönetim sessizliğini koruyor

Galatasaray'a 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de kaybetmenin üzüntüsünün yanı sıra maçtan sonra stat içi, stat dışı ve Samandıra'da yaşananlar sarı-lacivertlileri derinden yaraladı.
Ersun Yanal Samandıra'da, yönetim sessizliğini koruyor

Teknik direktör Ersun Yanal ve Başkan Ali Koç bazı taraftarlar tarafından protesto edilerek istifaya çağrıldı.

Maçın bitiminin ardından tribünler "Yanal istifa" derken, Ali Koç'un maç izlediği yere yakın tribündeki bir kaç taraftarın "Ali Koç gelecek hesap verecek" şeklindeki sloganları ve hakarete varan sözleri nedeniyle sinirlenen Başkan Koç tribünden atlayarak o taraftarın peşine gitti ama koridorda araya girenler Başkan'ı yatıştırdı. İlgili taraftar ise tartışmaların ardından bulunduğu yerden uzaklaştı. Edinilen bilgiye göre o taraftara herhangi bir cezai işlem uygulanmadı ve şikayette (haber hazırlandığı saate kadar) bulunulmadı.

İSTİFA KARGAŞASI

Derbide kırmızı kart gördüğü için karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkamayan Ersun Yanal görevi bıraktığı şeklindeki haberleri kısa bir süre sonra kendisine ulaşanlara telefonda yaptığı açıklama ile yalanlarken takımının başında olduğunu ifade etti. "İstifa etmedim, mücadeleye devam" diyen Yanal'ın yanı sıra Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak da tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu söyledi. Ancak bazı kesimlerden gelen haberlere göre Yanal'in istifa etmeye hazır olduğu ve bunu Başkan Koç'a maçın ardından ilettiği belirtiliyor. Koç ise bir ayrılık düşünmediklerini hocaya iletti. 

SALONDA ÇALIŞTILAR

Öğle saatlerinde Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Sarı-Lacivertli takım salonda çalıştı. İlk 11'deki oyuncular yenileme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Akıbeti merak edilen Ersun Yanal Samandıra'da görevinin başında bulunurken, Başkan Ali Koç bugün ne Samandıra'ya tesislere ne de kulüp binasına uğramadı.

Camiada herkesin çok üzgün olduğu gözlenirken, yöneticiler "Hemen bir aksiyon alma gibi bir durum yok. Sadece 3 puan kaybettik. Herkes çok üzgün" şeklinde konuştular.

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