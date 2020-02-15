Ersun Yanal: Sorumlu benim

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, geçen yıldan beri stres yönetiminde en yetkisiz takım olduklarını ve sorumlunun kendisi olduğunu söyledi.

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, özetle şunları söyledi:

"Top rakibe geçtikten sonraki geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Topu geri kazanmadaki mesafe ve süreler arttı. Bu oyun dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı. Geçişi daha sert oynamalıydık."

"SORUMLUSU BENİM"

"Geçen yıldan bu yana belki de Fenerbahçe bu stresi yönetememe konusunda en yetkisiz takım olarak görüyorum. Sorumlusu benim. Geçen yıldan bu yana taraftarların teveccühü ile birlikte zor bir sezon geçirdik. Yeni dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz."

"TARAFTARIMIZ TAKIMA VE BAŞKANA İNANMALI"

"Fenerbahçe futbolun her aşamasını, sporun, sivil toplum örgütü olma gücüyle birçok şeyi değiştirebilecek bir camia. Taraftarlarımız takıma ve başkanına inanmalı. İnançlarını kaybetmeliler. Hepimiz çok üzüldük. Bu üzüntüyü çalışarak geçebilirsiniz."

İSTİFA SİNYALİ

"Başkanımız ve yönetimle durumu masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız."