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Ersun Yanal'ın şampiyonluk hesabı

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularıyla yaptığı görüşmede sezon sonu 70 puana ulaştıkları takdirde şampiyon olacaklarını söyledi.
Ersun Yanal'ın şampiyonluk hesabı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Trabzonspor mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Oyuncularıyla tek tek ilgilenen tecrübeli hoca, takımdan mağlubiyeti unutmalarını ve önlerindeki maçlara bakmalarını istedi.

"BAŞINIZI DİK TUTUN"

Ersun Hoca, "Trabzonspor önünde kötü oynamadık. Ama olmayınca olmuyor. Başınızı dik tutun." diye konuştu. 

"70 PUANA ULAŞIRSAK, ŞAMPİYONUZ"

Şampiyonluk yolunda en büyük favori olduklarını vurgulayan Yanal, "14 maçta 33 puan toplarsak 70 puana ulaşırız. Bu puan bizi şampiyonluğa taşır. Çünkü rakiplerimiz de kaybedecek." dedi.

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