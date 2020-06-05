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Ertelenen Avrupa cimnastik şampiyonalarının yeni tarihi belli oldu

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonalarının yeni tarihleri açıklandı.
Ertelenen Avrupa cimnastik şampiyonalarının yeni tarihi belli oldu

Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 17-20 Aralık, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 9-13 Aralık, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nın ise 26-29 Kasım tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Yarışların formatının ve yapılacak yerlerin değişmeceği belirtildi.

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