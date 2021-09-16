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Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Japonya'da 16 Eylül 1890 yılında kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit düşen 527 mürettebat, Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı. 
Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin komutanı Yarbay Ali Bey'in, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Dedecik Mahallesi'nde doğması sebebiyle bu yıl ilk kez kentte şehitler için anma töreni düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde yapılan anmaya Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,  İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk konuldu. Günün anısına resim sergisi açıldı. 
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, anma günü nedeniyle yayınladığı mesajda, 1887'de Avrupa seyahatine çıkan Prens Komatsu Akihito İstanbul'u da ziyaret ederek Sultan Abdülhamid'le görüşmesi ve Japon İmparatoru Meiji'nin gönderdiği Krizantem Nişanı'nı takdim etmesi üzerine Osmanlı yönetimi, hem bu seyahate karşılık vermek hem de iki ülke ilişkilerini üst düzeye çıkarmak için Ertuğrul Fırkateyni'ni Japonya'ya gönderme kararı verdiğini belirtti.

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'TRAJİK KAZA TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNUN TEMELİNİ ATMIŞTIR'

Yıldırım, şöyle devam etti: "Japonya'daki görevi tamamladıktan sonra dönüş yolculuğunda Ertuğrul Fırkateyni, fırtınaya mukavemet edemeyerek 16 Eylül 1890'da Kushimoto kenti açıklarında kayalara çarparak batmıştır. Heyet Başkanı Mirliva Osman Paşa da dahil olmak üzere 527 mürettebat şehit olmuştur. 69 mürettebatı ise Japon fener işçileri ve köylüler kurtarmıştır. Japonlar, Ertuğrul kazazedelerine yakın ilgi göstererek tedavi etmişler, hayatta kalan 69 denizci, Japonya İmparatoru'nun talimatıyla Hiei ve Kong isimli iki askeri gemiyle İstanbul'a gönderilmiştir. Yaşanan bu trajik kaza sonrasında Osmanlı Devleti ve Japonya İmparatorluğu arasında daha yakın ilişkiler kurulmuş ve Türk-Japon dostluğunun temeli atılmıştır. Osmanlı Padişahı 2'inci Abdülhamid'in verdiği görevi yerine getirirken şehit olan başta Mirliva Osman Paşa'yı, Tekirdağlı gemi kaptanı Yarbay Ali Bey'i, 527 mürettebat ve askerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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