  • BIST 114.251
  • Altın 387,257
  • Dolar 6,8479
  • Euro 7,6711
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 27 °C
»

Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki 'Saygı Nöbeti' yeniden başladı

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında durdurulan alp kıyafetli askerler tarafından tutulan "Saygı Nöbeti" yeniden başladı.
Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki 'Saygı Nöbeti' yeniden başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan alp kıyafetli askerler tarafından "Saygı Nöbeti" yeniden tutuluyor.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin Söğüt ilçe merkezinde bulunan türbesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretler yeniden başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığının katkılarıyla Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığından 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 askerin görev aldığı ve ziyarete gelenlerin ilgiyle izlediği saygı nöbetleri yeniden başladı.

ertugrul2.jpg

Alp kıyafetlerinin dikkati çektiği, ziyaretçilerin ilgi odağı olan nöbetler, sabah 09.00'da başlayıp 19.00'a kadar her saat başında değişimle yapılıyor.

Türbe rehberi Belgin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, türbenin 2 aylık aranın ardından kısmi ziyarete açıldığını söyledi.

Türbenin Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayının son haftasında ziyarete kapatıldığını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Türbemiz 2 ay süresince ziyarete kapalı kaldı. Haziran ayı ortalarında da kısmi olarak ziyarete açıldı. Türbe içerisine, ziyaretgah olan bölüme ziyaretçileri almıyoruz. Bahçe kısmında vatandaşlar dua ediyor, saygı nöbetini izliyor."

ertugrul3.jpg

Ziyaretçilerden Ali Sabun, türbeyi ziyaret etmek için Hatay'dan geldiğini ifade etti.

Atmosferin Osmanlı günlerini hissetmesini sağladığını kaydeden Sabun, "Ertuğrul Bey'imizi görelim dedik, tedbirler kapsamında buraya geldik. Ziyaretimizi yaptık, dua ettik. Her zaman içimizde buraya gelmek vardı, bugüne nasip oldu. Burada huzur bulduk, askerlerin nöbet değişimi de huzur verdi." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Viyadükte intihara kalkışan kişiyi polis kurtardı25 Haziran 2020 Perşembe 08:10
  • Gökçeada'da 'özgür koyunlar' kırkılıp, boyandı25 Haziran 2020 Perşembe 08:08
  • Mars'ta ilk kez helikopter uçacak24 Haziran 2020 Çarşamba 17:26
  • Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı24 Haziran 2020 Çarşamba 17:23
  • İstanbul'da aralıklı olarak yağış etkili oluyor24 Haziran 2020 Çarşamba 16:27
  • Esenyurt'taki toprak kaymasında istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı24 Haziran 2020 Çarşamba 15:16
  • Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı24 Haziran 2020 Çarşamba 15:15
  • Vezirköprü Ovası sarıya boyandı24 Haziran 2020 Çarşamba 13:45
  • İstanbul ve Kestel'deki şiddetli yağışların nedeni 'çoklu hücre'24 Haziran 2020 Çarşamba 11:37
  • Türkiye'de son 200 yılda 700'den fazla hortum yaşandı24 Haziran 2020 Çarşamba 11:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti