  • BIST 108.004
  • Altın 270,064
  • Dolar 5,7371
  • Euro 6,3540
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

'Ertuğrul' görev başında

Bolu'da, bomba imha robotu 'Ertuğrul'un bağladığı fünye ile uzaktan kumanda ile patlatılan valizden kıyafet çıktı.
'Ertuğrul' görev başında

Saat 20.00 sıralarında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nin Bankalar mevkiinde duran bir valizden şüphelenen vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri valizin çevresine şerit çekerek güvenlik alanı oluşturdu. Vatandaşlar şeridin dışında tutuldu. Polis caddeye bomba imha uzmanı çağırdı.

'ERTUĞRUL' FÜNYE BAĞLADI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri Bolu'da ilk defa şüpheli paket olayına uzaktan kumandalı bomba imha robotu 'Ertuğrul' ile müdahale etti. Bomba imha uzmanı, üzerinde kamera ve yön sensörleri bulunan robotu uzaktan kumanda ederek valize fünyeyi bağladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da ilk kez gördükleri bomba imha robotunu ilgiyle izledi. Daha sonra 'kontrollü patlama' şeklinde 3 kez sesli uyarı yapılmasının ardından valiz fünye ile patlatıldı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek valizin yanına gitti. Valizde yapılan kontrolde kıyafet çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Ertuğrul' görev başında03 Aralık 2019 Salı 08:25
  • Sıvılı dehşet!03 Aralık 2019 Salı 08:24
  • Kan donduran olay!03 Aralık 2019 Salı 08:23
  • Acı haber ailelere ulaştı03 Aralık 2019 Salı 08:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı03 Aralık 2019 Salı 08:17
  • MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu03 Aralık 2019 Salı 08:15
  • Yayaya çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı02 Aralık 2019 Pazartesi 20:04
  • 2020 yılı Hac fiyatları02 Aralık 2019 Pazartesi 19:57
  • Cumhurbaşkanı, filtre ertelemesini veto etti02 Aralık 2019 Pazartesi 19:56
  • Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı02 Aralık 2019 Pazartesi 19:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti