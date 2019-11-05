Ertuğrul Sağlam yuvaya dönüyor

TFF 2'nci Lig ekibi Yılport Samsunspor'da görevinden istifa eden İrfan Buz'un yerine tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam'ın geçeceği öne sürüldü.

İrfan Buz ile yollarını ayıran Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile görüşüyor.

Samsun yerel basınında yer alan haberlere göre; Başkan İsmail Uyanık ve büyük hissedar Yüksel Yıldırım ile görüşen Ertuğrul Sağlam, Samsunspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Ertuğrul Sağlam ile geçen sezon, Taner Taşkın ’ın istifasının ardından yine görüşülmüş ancak ekonomik sebeplerle anlaşma sağlanamamıştı.

Kariyerine Samsunspor'da başlamıştı

1969 yılında dünyaya gelen ve futbolculuk döneminde Samsunspor formasıyla A Milli Takıma kadar yükselen Sağlam, İsmail Uyanık ile iyi ilişkileri olan bir spor adamı.

Teknik Direktörlüğe 2004-05 sezonunda, İsmail Uyanık’ın başkan olduğu dönemde Samsunspor’da başlayan Sağlam, 2009-10 sezonunda Bursaspor’u Süper Lig'de şampiyon yapmıştı.

Sağlam’ın durumunun ne olacağının birkaç gün içinde kesinleşmesi beklenirken, büyük ihtimalle Samsunspor ’da ikinci Ertuğrul Sağlam dönemine şahit olunacak.