Eryaman etli ekmek merkezi: Hanem Fırın

Ankaramızda en lezzetli ve en kaliteli etli ekmek ve bıçak arası nerede? Konya’nın meşhur etli ekmeğinin Başkent’teki adresi neresi? En temiz Konya mutfağı nere? Tüm bu soruların cevabı Eryaman etli ekmek merkezi olan Hanem Fırın’da.

Hayatımızın en önemli, vazgeçilmez temel unsurlarından biri hiç şüphesiz yemektir. Türkiyemizde bölgelere göre farklılaşan bin bir çeşit damak tadı bulunuyor. Her yörenin kendine özgü bir yemek kültürü ve sofra geleneği var. Bu yemek çeşitleri arasında kıymalı pide, Anadolu insanın sık sık tercih ettiği lezzetlerin en ön sıralarında geliyor.

Düğünlerde, cenazelerde, hafta sonu aile ve akrabaların buluşmasında kıymalı pide vaz geçilmez yemeklerden biri.

Tabi pide denilince de akla ilk Konya pidesi yani etli ekmek ve bıçak arası geliyor. Bugün Konya’nın meşhur etli ekmeğinin ünü ülke dışına bile taşmışken, ülkemizde hemen her ilde etli ekmek yapan fırınlar, lokantalar, restoranlar bulunuyor.

Peki Ankaramızda en lezzetli ve en kaliteli etli ekmek ve bıçak arası nerede? Konya’nın meşhur etli ekmeğinin Başkent’teki adresi neresi? En temiz Konya mutfağı nere? Tüm bu soruların cevabı Eryaman etli ekmek merkezi olan Hanem Fırın ’da.

SAHİPLERİ DE USTALARI DA KONYA’LI

Hanem Fırın’ın sahipleri de ustaları da Konyalı. Ankara Eryaman’da; Altay Mah. 33. Cad. No:2 adresinde bulunan Hanem Fırın, etli ekmek ve bıçak arası üzerine hizmet veriyor. Gerçek etli ekmeğin adresi olarak gösterilen işletme, ürünlerinde en kaliteli un ve en taze eti ustalıkla bir araya getirdiklerini söylüyor. Ve temizlik konusunda son derece iddialılar, en temiz Konya mutfağı olmakla övünüyorlar.

DÜVE ETİ VE ESMER UN KULLANILIYOR

Pidede sadece taze düve eti kullanılıyor. İşletme neden düve etini tercih ettikleri konusunda “Bir kere lezzetli ve yiyebileceğiniz en besleyici gıdalardan biridir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve sağlık üzerinde derin etkileri olabilecek çeşitli besinlerle doludur” diyor.

Pidenin bir diğer önemli unsuru hamurda ise Konya’nın esmer ununu kullandıklarını belirten işletme yetkilileri şu bilgileri veriyor: “Hamurumuzda hiçbir katkı maddesi olmayıp, Konya’dan gelen özel esmer un, maya ve tuzla hazırlanmaktadır. Bu nedenle pidelerimizde kuruma ve sertlik oluşmayıp, sizleri asla unutamayacağınız bir lezzet yolculuğuna çıkaracaktır.”

Özellikle Eryaman ve çevresinde etli ekmek sevenlerin uğrak yeri haline gelen Hanem Fırın’da Konya usulü pide çeşitlerinin yanı sıra çorba ve kahvaltı seçenekleri de bulunuyor.

Bu eşsiz lezzeti uygun fiyatlara müşterilerine sunduklarını vurgulayan işletmeciler, mekanlarının toplu davet ve toplantılar için de çok uygun olduğunu dile getiriyor.

EN UYGUN, EN KALİTELİ, EN TEMİZ HİZMET

Hanem Fırın’ın resmi web sitesi olan hanemfirin.com ’da da şu bilgiler yer alıyor: “Hanem Fırın, dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Konya bölgesi geleneksel mutfağının benzersiz lezzetlerini en uygun, en kaliteli ve en temiz şekilde halkımıza sunmak için 2020 yılında merkez şubesi olan Ankara Eryaman’da kurulmuştur. Tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, tarım toplumuna geçiş ve yerleşik hayatın başlangıç noktalarından birisi olan Konya mutfağı, binlerce yıllık kadim bir kültürün güçlü izlerini taşır. Amacımız; bu kültürün en sade şekliyle aktarımını sağlamak, asırların biriktirdiği lezzetlerin halkımızın damağında unutulmayacak bir yer etmesine aracılık etmektir.”

Gazeteilksayfa.com

