Eryaman Stadyumu, Ankaragücü ve Gençlerbirliği’ne 3 yıllığına kiralandı

Eryaman Stadyumu, Süper Lig’de Başkent’i temsil eden Ankaragücü ve Gençlerbirliği’ne ortak kullanım hakkıyla 3 yıllığına kiralandı.

Etimesgut’ta yer alan 22 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadyumu , Başkent’in iki önemli temsilcisi MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği futbol takımına 3 yıllığına ortak kullanım hakkıyla kiralandı .

PROTOKOL İMZALANDI

Başkent’i Süper Lig’de temsil eden MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin yöneticileri Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu ile önceki gün bir araya gelerek stadın tahsisi için protokol imzaladı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner ve kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav , Eryaman Stadını Başkent’in iki kardeş takımına tahsis eden protokole imza attı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu , imza törenini sosyal medya hesabından paylaşarak “Ankara’mıza, kulüplerimize ve sporseverlere hayırlı olsun” notunu düştü. Ankara’da yeni stat yapılanan kadar Başkent’in iki temsilcisinin Eryaman’da oynaması bekleniyor.

RAMAZAN SAYGILI/İLKSAYFA-

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