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Eryaman ve Sincan'ı sel aldı

Etimesgut ve Sincan'da akşam saatlerine doğru etkili olan yağış pek çok noktada sele neden olurken çoğu vatandaş ve araç yolda kaldı.
Eryaman ve Sincan'ı sel aldı

Başkentte akşam saatlerine doğru başlayan yağış özellikle Etimesgut ve Sincan'da sele dönüştü. Pek çok ev ve iş yerini su basarken cadde ve sokaklar adeta ırmağa döndü. Ayaş Yolu üzerinde bulunan alt geçitler ise tamamen sel sularıyla doldu taştı. Eryaman Devlet Mahallesi Alt Geçidinde mahsur kalan 2 otomobil ve 1 minibüs sel sularıyla kaplı yolda suyun en derin noktasında kaldı.  Minibüs içerisindeki vatandaşlar kurtarılmayı bekledi. Yaklaşık 1 milyonu aşkın nüfusun yaşadığı bölgede trafik tamamen durma noktasına gelirken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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gazeteilksayfa.com.tr

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