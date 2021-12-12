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Eryaman’da 7,5 Kilometrelik Bisiklet Yolu Açıldı

53,6 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi’ni etap etap hizmete açan Büyükşehir Belediyesi son olarak Etimesgut Eryaman’da da 7,5 kilometrelik bisiklet yolunu tamamladı.
Eryaman’da 7,5 Kilometrelik Bisiklet Yolu Açıldı

Bisiklet kullanımını teşvik etmek ve alternatif ulaşım aracı olarak kullanılmasını artırmak amacıyla 53,6 kilometrelik 9 etaptan oluşan Bisiklet Yolu Projesi’ni Ankara’da hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mavi yolları etap etap tamamlayarak Başkentlilerle buluşturuyor.

ERYAMAN BİSİKLET YOLU HİZMETE AÇILDI

Daha önce Milli Kütüphane-Beşevler arası, Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi, Gazi Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, ODTÜ, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ve Gölbaşı Mogan Park’ın yer aldığı bisiklet yollarını hizmete açan Büyükşehir Belediyesi son olarak Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’nde de 7,5 kilometrelik bisiklet yolunu tamamlayarak bisikletseverlerin kullanımına sundu.

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Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Eryaman Bisiklet Yolu ile bölgede oturan vatandaşlar; 2670. Cadde, Lozan Barışı Caddesi, Bozhöyük Caddesi, Üç Şehitler Caddesi ve Dumlupınar 30 Ağustos Caddesi’ni kapsayan bisiklet yolunu kullanmaya başladı.

Yaşadıkları bölgede bisiklet yolu yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Ali Cavit Ahmedi, “3 yıldır burada yaşıyorum artık bizim kendi bisiklet yolumuz var. Ankara Büyükşehir Belediyesinden çok memnunuz, çok teşekkür ederiz” derken, Erhan Öz adlı bir başka bisikletsever de düşüncelerini, “Bisiklet yolları çok güzel oldu. Araç yollarından ayrılması bisiklet sürenler için de çok önemliydi. Olması gerekliydi, güzel bir hizmet” sözleriyle paylaştı.

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BİSİKLET YOLU AĞI HER GEÇEN GÜN GENİŞLİYOR

Ekonomik, çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşım politikasını benimseyen ve Bisiklet Kampüsü’nü Başkentlilerin hizmetine açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, her geçen bisiklet yol ağını genişletiyor.

2040 yılına kadar toplam 275 kilometre uzunluğa sahip bisiklet yolunu Başkent’e kazandırmayı planlayan ve Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı’nı kamuoyuyla paylaşan Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak diğer illere örnek olmayı amaçlıyor.

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