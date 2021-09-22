Eryaman’ın etli ekmek siparişi adresi: Hanem Lokantası

Ankara’da etli ekmek yapan sayısız restoran, kafe, fırın hizmet veriyor. Çoğu gerçek Konya etli ekmeğiyle alakasız olsa da, sırf adıyla alıcı bulabiliyor. Peki Etimesgut Eryaman’ın etli ekmek siparişi adresi neresi? İşte cevabı:

Yemek, insan hayatının en önemli, vazgeçilmez temel unsurlarından biridir. Türkiye’de bölgelere göre farklılaşan çeşit çeşit damak tadı vardır. Her yöre kendine özgü bir yemek kültürü ile öne çıkar. Bu yemekler içinde kıymalı pide, Anadolu insanın vazgeçilmez lezzetlerinin en ön sıralarında gelir.

BİR NUMARADA ETLİ ETMEK GELİYOR

Düğün, cenaze, tören, gün ve hafta sonu aile ve akraba buluşmalarında kıymalı pide genelde tercih edilen yemeklerden olur. Tabi pide denilince de akla ilk Konya pidesi yani etli ekmek ve bıçak arası gelir. Bugün Konya’nın meşhur etli ekmeğinin ünü Türkiye sınırları dışına bile taşmış durumda. Nitekim özellikle Avrupa ülkelerinde Türkler tarafından açılmış pekçok etli ekmek lokantası hizmet vermektedir. Ve ülke içinde her ilde sayısız etli ekmek yapan fırınlar, lokantalar, restoranlar bulunuyor.

Başkent’te de etli ekmek yapan çok sayıda restoran, kafe, fırın hizmet veriyor. Çoğu gerçek Konya etli ekmeğiyle alakasız olsa da, sırf adıyla alıcı bulabiliyor. Peki Etimesgut Eryaman ’ın etli ekmek siparişi adresi neresi? Yani Eryaman'da etli ekmek nerede yenir? Sizler için araştırdık:

USTASI DA SAHİBİ DE KONYA’LI: HANEM FIRIN

Bu noktada karşımıIza son derece şirin bir mekan olan Hanem Fırın çıkıyor. Hanem Fırın’ın işletmecileri de ustaları da Konyalı. Ankara Eryaman’da; Altay Mah. 33. Cad. No:2 adresinde bulunan Hanem Fırın, etli ekmek ve bıçak arası üzerine hizmet veriyor. Gerçek etli ekmeğin adresi olarak gösterilen işletme, ürünlerinde en kaliteli un ve en taze eti ustalıkla bir araya getirdiklerini söylüyor. Ve temizlik konusunda son derece iddialılar: “En temiz Konya mutfağıyız…”

DÜVE ETİ, ESMER UN VE USTADAN TAVİZ YOK

Bıçak arası ve etli ekmekte sadece taze düve eti kullanılıyor. İşletme neden düve etini tercih ettikleri konusunda şunu söylüyor: “Bir kere lezzetli ve yiyebileceğiniz en besleyici gıdalardan biridir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve sağlık üzerinde derin etkileri olabilecek çeşitli besinlerle doludur…”

Etli ekmeğin bir diğer önemli unsuru olan hamurda ise Konya’nın esmer ununu tercih eden işletme yetkilileri “Hamurumuzda hiçbir katkı maddesi olmayıp, Konya’dan gelen özel esmer un, maya ve tuzla hazırlanmaktadır. Bu nedenle pidelerimizde kuruma ve sertlik oluşmayıp, sizleri asla unutamayacağınız bir lezzet yolculuğuna çıkaracaktır” diyor.

Etimesgut’un özellikle Eryaman ve çevresinde etli ekmek sevenlerin uğrak yeri haline gelen Hanem Fırın’da Konya usulü pide çeşitlerinin yanı sıra çorba ve kahvaltı seçenekleri de bulunuyor. Bu eşsiz lezzeti uygun fiyatlara müşterilerine sunduklarını vurgulayan işletmeciler, mekanlarının toplu davet ve toplantılar için de çok uygun olduğunu dile getiriyor.

KALİTE VE TEMİZLİK ÇOK ÖNEMLİ

Mekanın resmi web adresi hanemfırın.com ’da yer alan şu bilgiler de “Hanem Fırın, dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Konya bölgesi geleneksel mutfağının benzersiz lezzetlerini en uygun, en kaliteli ve en temiz şekilde halkımıza sunmak için 2020 yılında merkez şubesi olan Ankara Eryaman’da kurulmuştur. Tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, tarım toplumuna geçiş ve yerleşik hayatın başlangıç noktalarından birisi olan Konya mutfağı, binlerce yıllık kadim bir kültürün güçlü izlerini taşır. Amacımız; bu kültürün en sade şekliyle aktarımını sağlamak, asırların biriktirdiği lezzetlerin halkımızın damağında unutulmayacak bir yer etmesine aracılık etmektir” dikkat çekiyor.

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