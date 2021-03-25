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Erzincan martta yeniden beyaza büründü

Erzincan'da etkili olan kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.
Erzincan martta yeniden beyaza büründü

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Üzümlü ilçesinde ise karla kaplı park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.

Öte yandan Erzurum'da da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

239 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 239 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan, il merkezinde 20, ilçelerden Çayırlı'da 40, İliç'te 25, Kemah'ta 15, Kemaliye'de 15, Otlukbeli'de 9, Refahiye'de 90, Tercan'da 15 ve Üzümlü'de 10 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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