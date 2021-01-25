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Erzincan merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Erzincan merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3'ü muvazzaf asker 9 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Erzincan, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kayseri ile Malatya'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aktif görevde bulunan 3'ü muvazzaf asker, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Erzincan'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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