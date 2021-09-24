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Erzincan ve Ardahan’ın yükseklerine kar yağdı

Erzincan ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Erzincan ve Ardahan’ın yükseklerine kar yağdı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Keşiş Dağları'nda saat 08.30 sıralarında karla karışık yağmur, Yeşilkaya Yaylası'nda ise kar yağışı etkili oldu. 2 bin 600 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgedeki bir şantiyedekiler ile çobanlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesine de kar yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yüksekliğindeki Arsiyan Dağı ile 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. 

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ÇAM VE ILGAR GEÇİDİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan-Artvin yolunun 2 bin 470 rakımlı Çam Geçidi ve Ardahan-Posof yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi beyaza örtüyle kaplandı. Yaylalardaki hayvanlar kar yağışı sebebiyle ağıllarda bekletildi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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