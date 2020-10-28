  • BIST 1.127
  • Altın 505,311
  • Dolar 8,2690
  • Euro 9,7172
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 19 °C
»

Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar: “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!”28 Ekim 2020 Çarşamba 11:38
  • Bank Asya'ya milyonlar yatıran avukatın soruşturması tamamlandı28 Ekim 2020 Çarşamba 11:25
  • Batman ve Diyarbakır'da 'Yıldırım-14 Zori Operasyonu' başlatıldı28 Ekim 2020 Çarşamba 11:10
  • Bir ay önce boşandığı eşini tabancayla öldürdü28 Ekim 2020 Çarşamba 10:36
  • Adana’da dronlu denetimde sürücü ve yayalara ceza28 Ekim 2020 Çarşamba 10:36
  • Ihlamurun fiyatı da, satışı da arttı28 Ekim 2020 Çarşamba 10:35
  • Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi28 Ekim 2020 Çarşamba 09:53
  • Sahte araç muayene sitesi kurup 2 milyon lira vurgun yaptılar28 Ekim 2020 Çarşamba 09:45
  • Manisa'da Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma28 Ekim 2020 Çarşamba 09:44
  • İstanbul'da terör örgütü PKK için keşif yapan 9 kişi yakalandı28 Ekim 2020 Çarşamba 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti