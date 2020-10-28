Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.