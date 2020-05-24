Erzincan'da Mayıs karı 'kara kışı' aratmadı

Erzincan'dasabah erken saatlerinde etkili olan sağanak ve karla karışık yağmur bir süre sonra özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde yerini kar yağışına bıraktı.
ÇATILAR VE ARAÇLAR KARLA KAPLADI
Kar nedeniyle özellikle Kızıldağ, Sakaltutan, Ahmediye geçitleri ile Refahiye ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde yolların yanı sıra binaların ve araçların üzeri karla kaplandı.
Mayıs ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen sabah uyandıklarında adeta kışı aratmayan kar görüntüsü ile karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
MAYIS AYINDA KAR TEMİZLEDİLER
Bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ilk günü araçlarının ve binaların önündeki karı temizledi.
Kar yağışı beyaza bürüdüğü ağaçlarda ise güzel görüntüler oluşturdu.
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