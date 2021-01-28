Erzincan'da polis ve öğretmen eşinin ölüm nedeni kahretti. Farketmediler

Erzincan'da evlerinde ölü bulunan polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile eşi Özlem Akgül Çabuk'un ölüm nedeni herkesi kahretti. Çiftin evinde yapılan incelemede çatıdan düşen buzun kombi bacasının uzantısına çarpıp bacayı yerinden söktüğü tespit edildi.

Acı olay, Erzincan’a bağlı Demirkent Beldesi’nde meydana geldi. Polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk’tan haber alamayan yakınları durumu dün öğlen saatlerinde polise bildirip, evlerine gitti.

YAŞAMLARINI YİTİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri kapıyı açıp eve girdi. Arkadaşları, çifti mutfakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çabuk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÇATIDAN DÜŞEN BUZ, KOMBİNİN BACASINI ÇIKARMIŞ

Ölü bulunan polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Akgül Çabuk’un yapılan incelemede zehirlendikleri tespit edildi. Çabuk çiftinin evinde yapılan incelemede ise, çatıda oluşan buz sarkıtının düşüp, doğal gaz kombisine ait bacayı yerinden çıkardığı belirlendi.

BUGÜN ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Kombinin bacasındaki arızayı fark edemeyen Çabuk çiftinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Çiftin bugün Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.