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Erzincan'da teröristlerin kullandığı mağara ve barınaklardaki yaşam malzemeleri imha edildi

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 8 mağara ve barınakta bulunan yaşam malzemeleri imha edildi.
Erzincan'da teröristlerin kullandığı mağara ve barınaklardaki yaşam malzemeleri imha edildi

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-02 Operasyonu" gerçekleştirdi.

Operasyonda tespit edilen 8 mağara ve barınakta yapılan aramada, 10 büyük tüp, piknik tüpü, 50 metre halat, 10 büyük boy pil, 36 çift ayakkabı, jelikan, kürek, hilti ucu, 155 metrekare ebatlarında 2 parça naylon branda, giysi, 3 hortum, yemek kazanı ve pompa ele geçirildi.

Malzemeler olay yerinde imha edildi.

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