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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var

Erzincan yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var

Bugün saat 1.00 sıralarında, Erzincan- Erzurum Karayolu'nun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkisinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Erzincan AFAD görevlileri sevk edildi.

 

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