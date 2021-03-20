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Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Vali Mehmet Makas, "Yaşanan deprem hafif hissedilmiş olup, an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Alan taramamız sürmektedir" dedi.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemah'ta saat 08.51'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"Bir olumsuzluk bulunmuyor"
Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA muhabirine, Kemah ilçesindeki depremin ardından ekiplerce bölgede araştırma yapıldığını söyledi.

Deprem nedeniyle yaralanan olmadığını, can kaybının yaşanmadığını ifade eden Makas, "Yaşanan deprem hafif hissedilmiş olup, an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Alan taramamız sürmektedir." diye konuştu.

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