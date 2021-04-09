Erzurum Köprüköy Belediyesi memur alacak

Erzurum ilçesi Köprüköy’de belediye ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacak. Köprüköy Belediyesi memur alım ilanı yayımlandı. İşte detaylar:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Erzurum ilçesi Köprüköy’de belediye ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacak.

Köprüköy Belediyesi memur alım ilanı , Resmi Gazete’nin 8 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlandı.

Adaylar için son başvuru tarihi 24.05.2021.

Alımlar Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak

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