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Erzurum Köprüköy Belediyesi memur alacak

Erzurum ilçesi Köprüköy’de belediye ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacak. Köprüköy Belediyesi memur alım ilanı yayımlandı. İşte detaylar:
Erzurum Köprüköy Belediyesi memur alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Erzurum ilçesi Köprüköy’de belediye ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacak.

Köprüköy Belediyesi memur alım ilanı, Resmi Gazete’nin 8 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlandı. 

Adaylar için son başvuru tarihi 24.05.2021. 

Alımlar Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak 

İlan detayları için TIKLAYIN

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