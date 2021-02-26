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Erzurum Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ile aşı oldu

ÜLKE genelinde, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçilen köy okullarında görevli öğretmenlere, Covid-19 aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.
Erzurum Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ile aşı oldu

Öğretmenler için aşılama takviminin belli olmasının ardından yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin aşılama çalışmalarına başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da meslektaşlarına destek olmak amacıyla öğretmenlerle aşı oldu. Öğretmenlerin aşılanmasıyla okulların daha da güvenli hale geleceğini belirten Kaygusuz, şunları söyledi: 

"2 haftadır köy okullarımızda yüz yüze eğitime başlamış bulunuyoruz. Köy okullarında okuyan 32 bin öğrenci yüz yüze eğitime başlamış oldu. Öğrencilere hizmet veren 3 bin 150 öğretmen Sağlık Bakanlığı tarafından aşı programına alındı. Köy okullarında çalışan öğretmenlerin en hızlı şekilde aşılarını yaptıracak. 1 Mart'tan sonra da ilimizde ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflardaki öğrencilerimiz yüze eğitime başlamış olacaklar. 1 Mart'tan sonra yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerin de aşılamaları yapılmış olacak. Erzurum'da toplam 11 bin 500 öğretmen var. Bugün itibarıyla köy okulunda görev tanımlanan öğretmen sayısı 3 bin 150. Biz de bugün köyde görev yapan öğretmen arkadaşlarımızla beraber aşımızı yaptırdık. Okullarda salgınla alakalı tedbirlerimizi aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla okullardaki hijyen şartlarının iyileştirilmesine yönelik bir kılavuz yayımlandı. Bu kılavuzdaki kriterleri bütün okullarımızda hemen hemen sağladık."

'OKULUM TEMİZ SERTİFİKALARI VERİLDİ'

Erzurum'da 1139 okulun 1055'inde hijyen şartlarının sağlandığını belirten Kaygusuz, "Bütün okullara tek tek 'okulum temiz' sertifikası vermiş olduk. 'Okulum temiz' sertifikasında okulların dezenfektan malzemelerinin kullanımı, sıvı sabun, peçete gibi malzemelerin kullanımı, okula girişlerde ve çıkışlarda öğrencilerin maske kontrolü ve ateş ölçer gibi malzemelerin var olup olmadığına bakılıyor. Yaklaşık 150 kriterden oluşan bu kılavuz doğrultusunda salgınla alakalı tüm tedbirlerimizi okullarımıza aldık. Öğretmenlerimizin aşılanması ile birlikte de okullarımız daha güvenli hale gelmiş olacaktır. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum, öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyor sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımı arz ediyorum" dedi. 

'MUTLAKA AŞI OLUNMALI'

Yüz yüze eğitim vermeye hazırlanan, İbrahim Hakkı Ortaokulu'nun İngilizce öğretmeni Elvan Kaçan, "Okulda alınan tedbirler kapsamında bizler de eğitimi daha iyi şekilde devam ettirebilmek için aşı öncülüğünü başlattık. İnşallah devamı gelecek ve bu sefer eğitim ve öğretim dönemimize kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Sağlık camiası milleti için çabalıyor. Pandemi sürecinde öğrencilerimiz ve biz de aşılama içinde bulunmalıyız. Boynumuzun borcudur. Sağlık açısından ve işimizin yürüyebilmesi için mutlaka aşı olunmalı" diye konuştu. 

İbrahim Hakkı İlkokulu’nda ana sınıfı öğretmenliği yapan Tuğba Onay ise "Aşı uygulamasında elimizi taşın altına koyarak aşı olduk. Tüm öğretmenlerimin bir an önce aşı yaptırmasını umuyorum" dedi.

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