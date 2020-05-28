  • BIST 105.146
  • Altın 377,550
  • Dolar 6,8082
  • Euro 7,4934
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 22 °C
»

Erzurum Şehir Hastanesi çevre düzenlemeleri sürüyor

Türkiye'nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Erzurum Şehir Hastanesi etrafında alt ve üst yapı ile çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Erzurum Şehir Hastanesi çevre düzenlemeleri sürüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca yapımı tamamlanarak kısmen hizmete giren ve yakın zamanda resmi açılışı yapılacak Erzurum Şehir Hastanesinin çevresindeki çalışmalara devam edildiği bildirildi.

400 bin metrekare alana yapıldırılan hastanenin bulunduğu kavşak ve bağlantı yollarında genişletme, bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı aktarılan açıklamada, çevresinde yağmur suyu drenajından içme suyuna, çevre düzenlemesi ve peyzaja varıncaya kadar dört bir koldan faaliyet yürütüldüğü ve bölgeye yepyeni bir çehre kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bölgenin sağlık üssü konumundaki Erzurum Şehir Hastanesinin çevresinde hizmet seferberliği sürdürdüklerini vurguladı.

Güzide bir yatırımı nitelikli ulaşım ağları başta olmak üzere alt ve üst yapı hizmetleriyle donatma görevinin kendilerinde olduğunu anlatan Sekmen, "Erzurum Şehir Hastanesi çevresindeki çalışmalara geçen yıl start verdik ve işe ilk olarak ulaşım ağlarıyla başladık. Hastanemizin bulunduğu güzergahtaki ulaşım ağlarında genişletme çalışmaları yaptık, kavşak düzenlemeleri gerçekleştirdik. Yine bu güzergaha bağlanan yollarda da çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü hastanemizin faaliyete başlamasıyla en büyük ihtiyacın ulaşım olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sekmen, geçen sene planlama doğrultusunda verimli bir çalışma sezonu geçirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Erzurum Şehir Hastanesi için yaptığımız planlamanın ulaşımdan sonraki ikinci etabını alt ve üst yapı ile çevre düzenleme çalışmaları oluşturuyor. Kısa bir sürede bu bölgenin bütün ihtiyaçları tümüyle giderilmiş olunacak. Planlamamızı uzun yıllara matuf olarak yaptığımız için ilerleyen yıllarda da alt ya da üst yapı anlamında herhangi bir ihtiyaç ya da eksiklik hissedilmeyecek. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanına değer katmaya ve şehrimizi modernize etmeye devam ediyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum Şehir Hastanesi çevre düzenlemeleri sürüyor28 Mayıs 2020 Perşembe 12:38
  • Adana'da sıcak hava narenciyeyi olumsuz etkiledi28 Mayıs 2020 Perşembe 12:37
  • Tiroid hormonlarının üretimi için iyot şart28 Mayıs 2020 Perşembe 12:10
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı28 Mayıs 2020 Perşembe 12:00
  • Din görevlileri heyecanla cemaati bekliyor28 Mayıs 2020 Perşembe 11:47
  • Marmara Bölgesi'nde sağanak etkili olacak28 Mayıs 2020 Perşembe 09:42
  • Fethin Yıldönümünde Mahzun Ayasofya28 Mayıs 2020 Perşembe 05:12
  • Kelebeğin Son Çırpınışları28 Mayıs 2020 Perşembe 03:57
  • Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs tespit edildi27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:05
  • 'Osmanlı Payitahtı'nı süsleyen camilerde yeniden cemaatle ibadet hazırlığı27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti