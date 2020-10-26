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Erzurum Valisi: Vaka yükselişini durdurduk

ERZURUM Valisi Okay Memiş, koronavirüs vaka artışı yaşandığı temmuz, ağustos aylarında acı bir fren yaptıklarını belirterek, "Fren zor tuttu ama fren böyle, ABS'mi diyelim, şak diye tutmadı.
Erzurum Valisi: Vaka yükselişini durdurduk

Erzurum İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Okay Memiş başkanlığında yapıldı. Vali Münir Akkaya Toplantı Salonu'ndaki toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların amirleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Memiş, pandemi süreci hakkında bilgi verdi. Vakaların temmuz, ağustos döneminde artış gösterdiğini belirten Memiş, "Temmuz, ağustosta acı bir fren yaptık, fren zor tuttu ama, yani fren böyle, ABS'mi diyelim, şak diye tutmadı.Kızaklayarak gittik. Allah'a şükür duvara toslamadık. Yükselişi durdurduk, sonra geri gitmeye başladık, geriye de gittik. Geçtiğimiz cuma günü ilimize gelen sayın Sağlık Bakanımız açıklama yaptılar ki yüzde 60 oranında bir azalış söz konusu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu rakamlar kolay bir şekilde düşmedi. Büyük çaba ve emek var" diye konuştu.

MESAFEDE SORUN YAŞIYORUZ

Maske kuralına Erzurumluların uyduğunu, sadece mesafe konusunda sıkıntı yaşandığını ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi: 

"Biraz mesafede yer yer sorunlar yaşıyoruz. Toplu taşıma araçlarında, kahvehanelerde, restoranlarda. Kural şu; yan yanaysanız aynı anda maskenizi çıkarmamanız gerekiyor. Eğer 1-2 metre üzerinde mesafe yoksa çay, sigara içiyorsanız birisi maske çıkardığında diğerinin çıkarmaması gerekiyor. Eğer öyle davranmazsak bulaş artıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de artış meyili söz konusu. Çok yüksek değil ama hafif bir artış bizde de var. Bu durum bize, dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Emin olun temmuzda, ağustosta acı fren yaptık, tabiri caizse fren tutmadı, kızaklama gittik. Bu ne demek, yükselişi durdurmak, yayılımı durdurmak çok zor. Rakamları düşürmek çok güç. Tekrardan yükseliş çok kolay. Bakıyorsunuz bir ilçeye bağlı bir köyde bir vaka çıkıyor, 20 pozitif birden. Bütün emekler boşa gidiyor. Herkesin bu duyarlılıkla hareket etmesinde büyük fayda var."

EVLERİ ZİYARET ETTİ

Bu arada Vali Okay Memiş, Erzurum'da virüsle mücadelede ev ziyaretlerine de başladı. Sağlık görevlileriyle beraber temaslı veya testi pozitif çıkan aileleri ziyaret eden Vali Memiş, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerle ilgili bilgi veren Vali Memiş, vatandaşların kurallara uyduğunu söyledi. Memiş, "Pozitif çıkan ve temaslı olup karantinada kalan aileyi denetledim. Bu rakamlar kolay bir şekilde aşağı düşmüyor. Büyük çaba ve emek var. En çok da kurallara uyan dadaşlara teşekkür ediyorum. Devlet olarak neredeyse evlerin içine müdahil değiliz, onun haricindeki her alanda müdahiliz" dedi.

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