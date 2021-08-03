Erzurum ve Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Erzurum ve Osmaniye'de orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, şiddetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle temmuz, ağustos ve eylül aylarında yangın riskinin arttığı belirtildi.

Son günlerde kent genelinde büyük çaplı orman yangınlarının yaşandığı anımsatılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği değerlendirilerek, mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire ve piknik alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Ormanlık alanlara giriş yapanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereğince 'Emre Aykırı Davranış'tan idari işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Erzurum'da ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı'nda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve tatil nedeniyle oluşan aşırı nüfus hareketliliğine bağlı olarak, orman yangınlarında artışlar olabileceği düşüncesiyle bir ay süreyle yetkililer dışında ormanlık alanlara giriş ve çıkış yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, belirlenen alanlar ile Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tescillenen piknik ve mesire alanlarında piknik yapılırken, mangal semaver ve ateş yakılmasının da yasaklandığı aktarıldı.

Bu süreçte ormanlık alanlar civarında bağ bahçe temizliği amaçlı ateş yakılmasına, çoban ve avcı ateşi yakılmasına, anız yakılmasına ve ormanlarda konaklama yapılmasına da izin verilmeyeceği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerinin kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Komisyonumuzca alınan kararların vatandaşlarımıza en seri bir şekilde ulaştırılması için belediyeler ve camilerin hoparlörlerinde ilan edilmesine, müftülüklerce orman yangınları ve tehlikeleri konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine karar verilmiştir. Denetim, kontrol, adli-idari iş ve işlemlerin ise Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı yetkili personellerce ve muhtarlıklarca ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılması kararlaştırılmıştır."