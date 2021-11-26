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Erzurum'da 60 yıllık evdeki yangın korkuttu

ERZURUM’da, 60 yıllık evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erzurum'da 60 yıllık evdeki yangın korkuttu

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Yeğenağa Mahallesi Cami sokakta İrfan Çakanlı’ya ait kullanılmayan evde meydana geldi. Yıllar önce boşaltılan evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bilgi verdi. Dar sokaklardan yanan evin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin bitişikteki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarfetti. Araçların merdiveni ve yandaki binaların damlarına çıkarak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çalışmalarını engelleyen bahçedeki ağacı kesti. Aynı sokakta oturan vatandaşların korkulu bakışları arasında çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat sonra yangını kontrol altına aldı.

Yıllar önce boşalttığı evinin yanmasını yaşlı gözlerle izleyen İrfan Çakanlı, eski ev olduğu için kendisinin bir süre oturduktan sonra kiraya çıktığını söyledi. Yaklaşık 20 yıldan beri evini tadilat edemediğini belirten Çakanlı, evinin içindeki su ve elektrik saatlerinin bile kimliği belirsiz kişiler tarafından alındığını belirtti.

Sokaktaki evlerin eski Erzurum evleri olduğunu söyleyen Hikmet Evin, geçtiğimiz günlerde başka bir evde daha yangın çıktığını, güçlükle söndürüldüğünü anlattı. Evin, kullanılmayan evlerin madde bağımlıları tarafından yakıldığını ileri sürdü.

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