  • BIST 1.446
  • Altın 523,307
  • Dolar 8,5896
  • Euro 10,4570
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir aylık aranın ardından cirit sporcuları 1 Haziran’da uygulamaya konan kontrollü normalleşmeyle birlikte yeniden sahalara döndü.
Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü

Türklerin Anadolu'ya göç ettikleri günden beri savaş oyunu olarak oynandığı belirtilen, günümüzde ise geleneksel atlı spor olan ciride pandemi nedeniyle ara verildi. Yaklaşık 1 aylık aranın ardından 1 Haziran'da kontrollü normalleşmeyle birlikte atlara binen sporcular hem kendilerinin hem de atlarının performanslarını korumak için antrenmanlara başladı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Sancak Atlı Spor Kulübü sporcuları, kendi aralarında antrenman müsabakası yaptı. 'Kara cirit' adı verilen ve kuralsız oynanan müsabakayı vatandaşlar ilgiyle izledi. Müsabakada Muhammed Sarıca, rakibine cirit attıktan sonra dönüşte atının tökezlemesi sonucu düştü. İzleyicileri korkutan kazada yerden atı ile kalkan Sarıca takımdaki yerini yeniden aldı.

'ADRENALİNİ YÜKSEK BİR OYUN'

Erzurum'da 22 kulübün bulunduğunu belirten Sancak Atlı Spor Kulübü Başkanı Saffet Fidan, kontrollü normalleşmeyle yeniden antrenmanlara başladıklarını belirterek, "Ata sporu cirit, Erzurum'da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri. Çok şükür 1 Haziran'dan itibaren kendimize ait tarlada antrenman maçları yapıyoruz. Tek isteğimiz liglerin yeniden başlaması. Ciridi izleyen de oynayan da heyecan, zevk ve neşeyi bir arada yaşar. Adrenalini yüksek bir oyun" diye konuştu.

'ÇOK ÖZLEMİŞİZ'

Müsabakada geçirdiği kazayla yürekleri ağza getiren Muhammed Sarıca ise, "Rakibimizi yakalamak için bazen hızımızı kontrol edemeyince bu gibi kazalar meydana geliyor. Çok şükür bende ve atımda bir şey yok. Ama şunu gördüm ki ciridi çok özlemişiz. Muhteşem bir duygu. İnşallah salgın biter ve eski günlerimize kavuşuruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti07 Haziran 2021 Pazartesi 11:16
  • Futbol dünyasının en değerlisi Manchester City'den Phil Foden07 Haziran 2021 Pazartesi 10:46
  • NBA'de Mavericks'i yenen Clippers konferans yarı finaline kalan son takım oldu07 Haziran 2021 Pazartesi 10:24
  • EURO 2020'de D Grubu07 Haziran 2021 Pazartesi 10:09
  • Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, takımıyla Fransa'da birincilik elde etti07 Haziran 2021 Pazartesi 09:08
  • MotoGP Katalonya Grand Prix'sinde zafer Oliveira'nın06 Haziran 2021 Pazar 16:03
  • Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta şampiyon oldu06 Haziran 2021 Pazar 15:38
  • Millilerin EURO 2020'de formalarında taşıyacakları isimler ve numaralar belli oldu06 Haziran 2021 Pazar 15:37
  • Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 3. olan Deniz Öncü, kariyerinde ilk kez podyuma çıktı06 Haziran 2021 Pazar 14:42
  • Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışları Malatya'da başladı06 Haziran 2021 Pazar 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti