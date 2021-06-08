Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir aylık aranın ardından cirit sporcuları 1 Haziran’da uygulamaya konan kontrollü normalleşmeyle birlikte yeniden sahalara döndü.

Türklerin Anadolu'ya göç ettikleri günden beri savaş oyunu olarak oynandığı belirtilen, günümüzde ise geleneksel atlı spor olan ciride pandemi nedeniyle ara verildi. Yaklaşık 1 aylık aranın ardından 1 Haziran'da kontrollü normalleşmeyle birlikte atlara binen sporcular hem kendilerinin hem de atlarının performanslarını korumak için antrenmanlara başladı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Sancak Atlı Spor Kulübü sporcuları, kendi aralarında antrenman müsabakası yaptı. 'Kara cirit' adı verilen ve kuralsız oynanan müsabakayı vatandaşlar ilgiyle izledi. Müsabakada Muhammed Sarıca, rakibine cirit attıktan sonra dönüşte atının tökezlemesi sonucu düştü. İzleyicileri korkutan kazada yerden atı ile kalkan Sarıca takımdaki yerini yeniden aldı.

'ADRENALİNİ YÜKSEK BİR OYUN'

Erzurum'da 22 kulübün bulunduğunu belirten Sancak Atlı Spor Kulübü Başkanı Saffet Fidan, kontrollü normalleşmeyle yeniden antrenmanlara başladıklarını belirterek, "Ata sporu cirit, Erzurum'da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri. Çok şükür 1 Haziran'dan itibaren kendimize ait tarlada antrenman maçları yapıyoruz. Tek isteğimiz liglerin yeniden başlaması. Ciridi izleyen de oynayan da heyecan, zevk ve neşeyi bir arada yaşar. Adrenalini yüksek bir oyun" diye konuştu.

'ÇOK ÖZLEMİŞİZ'

Müsabakada geçirdiği kazayla yürekleri ağza getiren Muhammed Sarıca ise, "Rakibimizi yakalamak için bazen hızımızı kontrol edemeyince bu gibi kazalar meydana geliyor. Çok şükür bende ve atımda bir şey yok. Ama şunu gördüm ki ciridi çok özlemişiz. Muhteşem bir duygu. İnşallah salgın biter ve eski günlerimize kavuşuruz" dedi.