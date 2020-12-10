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Erzurum'da kahveler kapanınca, semaverler sokağa kuruldu

Erzurum'da koronavirüsle mücadele kapsamında kahvehaneler kapatılınca, işletmeciler cadde ve sokaklara semaver kurdu.
Erzurum'da kahveler kapanınca, semaverler sokağa kuruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından virüs vakalarının yüzde 50 artış gösterdiği Erzurum'da 600'a yakın kahvehane geçici bir süreyle kapatıldı. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren kahvehane işletmecileri, çare olarak cadde ve sokaklara semaver kurarak çay demlemekte buldu. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kurdukları semaverlerde çay demleyen işletmeciler hem pandemi kurallarına uyuyor hem de soğuk kış günlerinde kıtlama çayı seven Erzurumluları çaysız bırakmıyor. Maske, hijyen ve temizlik kurallarına uyarak 1 liradan sattıkları çayla evlerine ekmek götüren kahvehane işletmecilerinin tek isteği pandemi günlerinin sona ermesi.  

‘İŞ YERLERİ KAPALI OLUNCA BUNU DÜŞÜNDÜK’

Merkez Yakutiye ilçesi Erzincankapı semtinde kurduğu semaverle vatandaşlara çay satan Nasır Dikilitaş, "Yasaklardan dolayı iş yerlerinin kapalı olması sebebiyle biz de semaveri dışarı atıp, sosyal mesafeyi koruyarak insanlara çay satıyoruz. Erzurum soğuk olduğu için talep iyi çok şükür evimize ekmek götürüyoruz" dedi. 

PANDEMİNİN BİTMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERELİM

Pandemi sürecinde sadece kahveci esnafının değil büyük küçük bütün esnafın zorda olduğunu belirten Muammer Dursun, "Erzurum soğuk bir memleket olduğu için bazı arkadaşlar biz de böyle bir şey yapalım dedik. Semaverleri dışarı attık, tek kullanımlık bardaklarla hizmet vermeye başladık. Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat ediyoruz. Erzurumlular ve Türkiye'de yaşayan herkesten bir ricamız olsun. Bu pandemi sürecinin bitmesi için hep birlikte elimizden gelen gayreti gösterelim. Bu süreçte büyük, küçük bütün esnaf sıkıntılar yaşıyor. Biz elimizden gelen gayreti gösterip bu zor günlere bir son verelim" diye konuştu.

Vatandaşlar ise cadde ve sokaklarda çay satımından memnun olduklarını belirtti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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