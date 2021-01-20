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Erzurum'da 'kar dağları'nın geçilmesi için zorlu mücadele

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kar timleri, kardan kapanan yerleşim birimlerinin yolunu açmak için zorlu bir mücadele veriyor.
Erzurum'da 'kar dağları'nın geçilmesi için zorlu mücadele

Karadeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da etkili olan kar yağışı 760 yerleşim biriminin merkezle bağlantısını kesti. Coğrafi alan olarak Türkiye'nin büyük kentlerinden biri olan Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi bin 500 personel ve bine yakın araçla oluşturduğu kar timleri, yerleşim birimlerinin yolunu açmak için çalışmalara başladı. 

BİR YANDA KAR BİR YANDA TİPİ

Büyükşehir Belediyesi Pasinler Şantiyesi kar timi, Kargapazarı Dağı eteklerindeki 2300 rakımda kurulan Çalıyazı, Kotandüzü ve Başören Mahallelerinin yolunu açmak için sabah saatlerinde çalışmaya başladı. Kar yağışının devam ettiği bölgede başlayan tipi kar timinin çalışmasını zorlaştırdı. Kar timi, zaman zaman görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda 2 metreye ulaşan karları temizlemekte zorlandı. Operatör, kepçeyle 4-5 deneme sonrası tipinin biriktirdiği karı temizlemeyi başardı. 

Pasinler Şantiyesi ekip başı Hasan Güney Parlak, 3 köye ulaşım sağlayan yolu açmanın zor olduğunu söyledi. Yoldaki bazı bölgelerin tipi aldığını belirten Parlak, hava şartlarının elverişli olmamasına rağmen çalıştıklarını ifade etti. 

Kar timlerine teşekkür eden Kotandüzü Mahalle Muhtarı İsmail Kotan, kar ve tipi sebebiyle açılan yolların hemen kapandığını söyledi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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