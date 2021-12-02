  • BIST 1.878,66
  • Altın 758.46073
  • Dolar 13.3812
  • Euro 15.2007
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Erzurum'da narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Erzurum'da narkotik timlerince geçen ay uyuşturucu kaçakçıları ile kullananlara yönelik operasyonlarda yakalanan 53 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Erzurum'da narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İl Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasım ayında il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli çalışmalar yaptı.

Çalışmalar sonucu Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinden yurdun batısındaki illerine uyuşturucu madde nakli yapan kişilerin karıştığı 28 ayrı olay tespit edilerek aydınlatıldı.

Ekipler, bu süreçte düzenledikleri operasyonlarda yakaladıkları 34 kişiye "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak" suçundan 19 kişiye de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından yasal işlem yaptı.

Narkotik timlerinin uyuşturucu operasyonlarında gözaltına aldığı 53 şüpheliden 11'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kentte söz konusu aydaki operasyonlarda, 160 kilo 198 gram metamfetaminin yanı sıra 44 bin 51 sentetik hap, 192 gram eroin, 45 gram esrar, 256 gram bonzai, 49 gram afyon sakızı ele geçirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum'da narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor02 Aralık 2021 Perşembe 13:59
  • Maltepe'de su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı02 Aralık 2021 Perşembe 13:59
  • Sebastian Kurz siyaseti bıraktı02 Aralık 2021 Perşembe 13:58
  • 1. sınıf öğrencisini tehdit eden öğretmen için karar02 Aralık 2021 Perşembe 13:20
  • Mardin'de Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu sürüyor02 Aralık 2021 Perşembe 13:20
  • Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 6 sivil yaralandı02 Aralık 2021 Perşembe 13:19
  • Rusya'dan çok konuşulacak açıklama: Bu sözler bir tehdittir02 Aralık 2021 Perşembe 13:17
  • Engelli bireyler İkinci Meclis'te kürsüye çıkacak02 Aralık 2021 Perşembe 13:17
  • Erzurum'da narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor02 Aralık 2021 Perşembe 13:07
  • Maltepe'de su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı02 Aralık 2021 Perşembe 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti