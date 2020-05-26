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Erzurum'da Oltu çayı taştı

Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı, şiddetli sağanak nedeniyle taştı ve ekili arazilere hasar verdi. Park halindeki bir iş makinesi bile sel sularına kapıldı.
Erzurum'da Oltu çayı taştı

Çoruh Nehri'nin önemli kollarından biri olan Oltu Çayı'ndaki su seviyesi, bölgede iki gündür aralıklı etkili olan sağanak nedeniyle yükseldi.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Kenarına yapılan beton duvarlar sayesinde su seviyesi köprü seviyesine yaklaşmasına rağmen ciddi bir taşkın yaşanmayan çayın duvar bulunmayan bazı bölümlerinde ise küçük çaplı taşkınlar yaşandı.

Bu nedenle su dolan ekili tarım arazilerinde kısmen hasar oluştu.

"BU YIL DAHA FAZLA SU GELİYOR"

İlçede ilaç almak için sokağa çıkan Mevlüt Altay, Oltu çayının debisi ve su yüksekliğinin çok yükseldiğini görünce şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Altay "Her yıl bu aylarda çayın su seviyesinin yükselmesi tekerrür eder ancak bu yıl fazlasıyla yağmur yağdığından biraz daha fazla su geliyor. Vatandaşlar için risk oluşturan taşkınlara karşı dikkatli olmalıyız." dedi.

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