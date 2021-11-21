  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Erzurum'daki depremde evleri hasar görenlere konteyner ulaştırıldı

Evlerin hasar gördüğü ve ahırların yıkıldığı mahallelerde AFAD tarafından gönderilen konteynerler, ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.
Erzurum'daki depremde evleri hasar görenlere konteyner ulaştırıldı

Erzurum'da dün meydana gelen merkez üssü Köprüköy ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara konteyner evler teslim edilmeye başlandı.

Erzurum Valiliği koordinesinde AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, Kızılay, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Büyükşehir Belediyesinden oluşan çok sayıda ekip depremden etkilenen Topçu, Söylemez ve Duatepe Mahallelerindeki çalışmalarına devam ediyor.

AFAD tarafından tırlarla söz konusu mahallelere getirilen 15 konteyner, vinç yardımıyla indirilerek evi kullanılmaz durumdaki vatandaşlara teslim ediliyor.

Ekiplerin mahallelerde hasar tespit çalışmalarına devam ettiği bölgede Kızılay ekipleri de vatandaşların gıda ihtiyaçlarını gideriyor.

Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, Köprüköy'deki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremden hemen sonra Kızılay ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini anlatan Bozhalil, "Afet mağdurlarımıza sıcak çorba, çay ve yemek ikramında bulunduk. Kızılay olarak toplam 12 personelimiz ve 2 ikram aracımız, 4 de tespit aracımız bölgede görev alıyor." dedi.

Kışlık kıyafet ihtiyacı olan çocuklar belirleniyor

Bozhalil, depremden etkilenen vatandaşların evlerine giremediğini belirterek bu kapsamda ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını aktardı.

Ekiplerin yarına kadar aynı şekilde çalışmaları sürdüreceğini ifade eden Bozhalil, "Gıda ve aş desteğinin yanı sıra depremden etkilenen köylerdeki öğrenci çocuklarımızın mont, pantolon ve bot gibi kışlık elbise ihtiyaçlarını tespit edip karşılayacağız. Şimdiye kadar 50 civarında öğrenci tespitini yaptık. En kısa sürede kıyafet desteğinde bulunacağız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Medeni Kırmacı da AFAD, sağlık, Türk Kızılay ve jandarma ekiplerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, "Deprem olduğundan beri Allah razı olsun devletimiz yanımıza oldu ve yaralarımızı sarmaya çalıştı. Soba ve çadır verdiler. Sıcak çorba ikramında bulundular. Şu anda bir sıkıntımız yok. Tüm ekiplere ve Türk halkına teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımda tedavi altına alındı21 Kasım 2021 Pazar 10:35
  • Türkiye'den, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamalarına tepki21 Kasım 2021 Pazar 10:33
  • Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı21 Kasım 2021 Pazar 10:16
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Kasım 2021 Pazar 10:09
  • Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı ile AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı kazada yaralandı20 Kasım 2021 Cumartesi 17:52
  • Bakan Kasapoğlu Gençlik Festivali'ni ziyaret etti20 Kasım 2021 Cumartesi 17:51
  • İbrahim Kalın: Kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok20 Kasım 2021 Cumartesi 16:56
  • Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'ne kundaklama girişimi20 Kasım 2021 Cumartesi 13:24
  • Akademi ve sinema 'çevre' gündemiyle buluşacak20 Kasım 2021 Cumartesi 13:15
  • 'Plaj definecileri' iş başında20 Kasım 2021 Cumartesi 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti