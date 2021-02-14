  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var

Sevgililer Günü'yle yüzleri gülen çiçekçiler, "Sevgilisinin kilosu kadar gül alan müşteriler var" dedi.
Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var

Erzurumluların Sevgililer Günü yorumları duyanları güldürdü. Vatandaşların bir kısmı Sevgililer Günü'nü kutlamadığını söylerken, bir kısmı da uzun zamandır bugün için hediye beklediğini belirtti. Sevgilisi olmayanların ise ilgisini çekmeyen 14 Şubat bu yıl çiçekçilerin daha çok yüzünü güldürdü. Pandemi döneminde çiçek satışlarının oldukça azaldığını söyleyen Ubeydullah Harmandar, "14 Şubat Sevgililer Günü işlerimize hareket kattı. Pandemi döneminde uzun zamandır satışlarımızda azalma vardı. Sevgililer günü denilince insanın değer yargılarının zirve yaptığı bir gün akla geliyor. Herkesin bir değerlisi, sevdiği mutlaka vardır. Bugün de çiçek tüketimi daha ön planda yerini alıyor. Bu durum bizi tabiki sevindiriyor. Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül, orkide rağbet görüyor" dedi.

Harmandar, "Yeni nesil bu tip durumlara daha farklı bakıyor. İmkanı olan kişiler sevdiklerine kilosu kadar gül alıyor. Tek seferde yüz veya bin tane kocaman muhteşem demetler yaptırarak sevdiğini daha üst seviyede göstermeye çalışıyor. Tane gül fiyatlarımız şu anda 15 lira ama muhtemelen 20 lirayı görecek. Gülün zirve yaptığı dönemi yaşıyoruz. Mart ayı itibarıyla sıcaklığın artması ve seracıların daha çok üretime geçmesi fiyatları düşürecektir. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle sevgililer günü olduğu için hafta sonu kısıtlamasında da satışlarımız devam edecek. Bu karardan çiçekçiler olarak çok mutlu olduk" diye konuştu.

‘İKİ KİLO MEYVE İLE KUTLAYACAĞIM’

Sevgililer Günü'nde 11 yıllık evli olduğu eşine meyve alarak bu günü kutlayacağını söyleyen Mümin Bıyık, "Sevgililer Günü'nü elbette kutlayacağız. Eve giderken iki kilo meyve alacağım. Eşimle oturup afiyetle yiyerek günümüzü kutlayacağız" dedi.

Sevgililer Günü'nün sürekli kutlanmasına gerek olamadığını söyleyen Hilal Genç ise "Sevgililer Günü'nü bu zamana kadar kutlamadım. Bu ilişkiden ilişkiye değişiyor. Hediye olarak ince düşünülmüş fikirler beni mutlu eder. İlişkinin durumuna bağlı olarak arada bu tarz önemli günlerin kutlanması hoş oluyor. Sürekli kutlanmalıdır görüşünde değilim ama arada bir kutlansa güzel olur. Öncesinde beğendiğim, sevdiğimi söylediğim bir şeyi karşımda hediye olarak görürsem çok mutlu olurum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada13 Şubat 2021 Cumartesi 20:42
  • Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı13 Şubat 2021 Cumartesi 18:59
  • Evinde düşen yaşlı adam, komşularının dikkatiyle kurtarıldı13 Şubat 2021 Cumartesi 18:48
  • Kadir Topbaş'ın memleketinde hüzün13 Şubat 2021 Cumartesi 18:48
  • Marmara Bölgesi'nde akşam karla karışık yağmur ve kar bekleniyor13 Şubat 2021 Cumartesi 10:08
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayınladı13 Şubat 2021 Cumartesi 08:47
  • Çanakkale’de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu11 Şubat 2021 Perşembe 22:48
  • Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı11 Şubat 2021 Perşembe 22:47
  • Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatı film oluyor11 Şubat 2021 Perşembe 21:50
  • Düzce’de ormanlık alanda yangın11 Şubat 2021 Perşembe 21:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti