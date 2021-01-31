Erzurumspor evinde kazandı

Süper Lig'in 22. haftamaçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü karşılaşması ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

21. dakikada El Hadji ceza sahası önünden sert vurdu ancak kaleci Szumski tek hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Schwechlen ile girdiği ikili mücadelede topu alan İbrahim Akdağ, sağ çaprazda ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Szumski topu kontrol etti.

40. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşuna yükselen Ricardo Gomes, topa kafa vurdu. Kaleci Korcan Çelikay'dan seken topu tamamlamak isteyen Omolo'nun vuruşunda ise top yan ağlarda kaldı.

47. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşuna yükselen Osman Çelik, topa kafa vurdu ancak kaleci Korcan Çelikay uzanarak topu kontrol etti.

68. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Novikovas'ın ceza sahası içine gönderdiği topa vuran Cenk Ahmet Alkılıç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt kararı ile iptal edilen gol, VAR odası incelemesinden sonra gelen uyarı üzerine hakem Ümit Öztürk tarafından geçerli sayıldı: 1-0

90+6. dakikada sağ kanattan arka direğe yapılan ortada Badji topa dokundu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+9. dakikada Novikovas'ın ceza sahası önünde kullandığı serbest vuruşunda pası alan Da Costa sert vurdu ancak kaleci Korcan Çelikay topu çıkarmayı başardı.

Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.